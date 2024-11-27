سياسة
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"يشكل ارتياحاً".. ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، في منشور على حسابه بمنصة إكس، إن توصُّل حكومتَي لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشكل ارتياحاً في ظل الوضع المدمر في الشرق الأوسط.
"يشكل ارتياحاً".. ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
آثار الدمار الناجم عن الغارات الإسرائيلية على لبنان / صورة: AA
27 نوفمبر 2024

وأضاف بوريل: "من المهم أن يستمر وقف إطلاق النار لضمان سلامة المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين وعودة النازحين"، داعياً القادة اللبنانيين إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية من خلال انتخاب رئيس، مبيناً أن للبنانيين حق السيادة الكاملة على شؤون البلاد بلا تدخُّل خارجي.

كما رحّبت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت بالاتفاق، معتبرة أن ضمان استدامته يتطلّب "كثيراً من العمل". وقالت إن "هذا الاتفاق المفصلي يمثّل نقطة انطلاق لعملية حاسمة" لضمان سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق، وهو خط رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل، وإن "كثيراً من العمل يلوح في الأفق لضمان استدامة الاتفاق".

من جانبه رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الثلاثاء باتفاق وقف إطلاق النار "الذي طال انتظاره" وجرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان، معتبراً أنّ من شأن هذه الهدنة أن "توفّر قدراً من الارتياح للسكان المدنيين" في كلا البلدين.

ودعا ستارمر إلى "تحويل الهدنة إلى حلّ سياسي دائم في لبنان"، كما تَعهَّد رئيس الوزراء البريطاني بأن يكون في "طليعة الجهود الرامية إلى كسر حلقة العنف المستمرة، بهدف تحقيق سلام طويل الأمد ودائم في الشرق الأوسط".

وتعليقاً على الاتفاق، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الاتفاق مفيد لإسرائيل ولبنان وأمن المنطقة وهو لحظة تاريخية، وأضاف أن الاتفاق سيمكن عشرات آلاف المدنيين بلبنان وإسرائيل من العودة لمنازلهم ووقف العنف والدمار. وأكد الوزير الدعم القوي لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران، وفق تعبيره.

وصدر بيان مشترك من الرئيس بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء فيه: "اليوم، وبعد أسابيع عديدة من الدبلوماسية الدؤوبة، وافقت إسرائيل ولبنان على وقف الأعمال العدائية بينهما".

وقال البيان: "سيؤدي هذا الإعلان إلى وقف القتال في لبنان وضمان حماية إسرائيل من تهديد حزب الله"، وأضاف: "كما سيُهيئ هذا الإعلان الظروف لاستعادة الهدوء الدائم، مما يتيح لسكان كلا البلدين العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق".

وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب بالكامل وتطبيقه بفاعلية، مع التزامهما منع تحول هذا النزاع إلى دورة جديدة من العنف".

كما تعهدت الولايات المتحدة وفرنسا بـ"قيادة ودعم الجهود الدولية لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حكومتَي لبنان وإسرائيل وافقتا على مقترح لوقف إطلاق النار في البلاد سيدخل حيز التنفيذ من الساعة الرابعة فجر الأربعاء، وأضاف: "القوات العسكرية والأمنية اللبنانية ستنتشر وتتولى السيطرة على جنوب لبنان خلال 60 يوماً وإسرائيل ستسحب قواتها من المنطقة تدريجياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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