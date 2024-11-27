سياسة
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بعد شهرين من التصعيد.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
بدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
بعد شهرين من التصعيد.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
الحدود اللبنانية الإسرائيلية / صورة: AFP
27 نوفمبر 2024

وانتهت المواجهة المفتوحة بين الطرفين خلال الشهرين الماضيين، بعد تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية عليه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشراً في مواقعه داخل جنوب لبنان. وقال إن على سكان جنوب لبنان عدم التوجه نحو القرى التي طلب الجيش إخلاءها أو باتجاه قواته.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حكومتَي لبنان وإسرائيل وافقتا على مقترح لوقف إطلاق النار في البلاد سيدخل حيز التنفيذ من الساعة الرابعة فجر الأربعاء، وأضاف: "القوات العسكرية والأمنية اللبنانية ستنتشر وتتولى السيطرة على جنوب لبنان خلال 60 يوماً وإسرائيل ستسحب قواتها من المنطقة تدريجياً".

مصدر:TRT عربي
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