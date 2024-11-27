سياسة
1 دقيقة قراءة
الجيش الأمريكي يعلن قصف مستودع أسلحة في سوريا تابع لمجموعة "تدعمها إيران"
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مساء أمس الثلاثاء، قصف مستودع أسلحة في سوريا تابع لمجموعة "تدعمها إيران"، رداً على هجوم استهدف قوات أمريكية الاثنين.
الجيش الأمريكي يعلن قصف مستودع أسلحة في سوريا تابع لمجموعة "تدعمها إيران"
تنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا / صورة: AA
27 نوفمبر 2024

وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس إنّه "جرى تنفيذ الضربة ردّاً على هجوم مرتبط بإيران وقع في اليوم السابق (الاثنين) ضد القوات الأمريكية في سوريا".

وأضافت أن الهدف من هذه الضربة هو "تقليص قدرات هذه المجموعة على أن تخطط أو تشن هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة".

وتعد هذه الضربات جزءاً من سلسلة عمليات تنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، فقد سبق أن استهدفت عشرات الأهداف التابعة لفيلق القدس الإيراني في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us