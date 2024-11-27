وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس إنّه "جرى تنفيذ الضربة ردّاً على هجوم مرتبط بإيران وقع في اليوم السابق (الاثنين) ضد القوات الأمريكية في سوريا".

وأضافت أن الهدف من هذه الضربة هو "تقليص قدرات هذه المجموعة على أن تخطط أو تشن هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة".

وتعد هذه الضربات جزءاً من سلسلة عمليات تنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، فقد سبق أن استهدفت عشرات الأهداف التابعة لفيلق القدس الإيراني في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفبراير/شباط الماضي.