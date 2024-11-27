سياسة
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"مناصراً لسياسته المالية".. ترمب يعلن تعيين ممثل للتجارة الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أمس الثلاثاء، تعيين المحامي جيمسون غرير ممثلا للتجارة الأمريكية، المنصب الرئيسي في تنفيذ الأجندة الاقتصادية للإدارة المقبلة.
"مناصراً لسياسته المالية".. ترمب يعلن تعيين ممثل للتجارة الأمريكية
تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا في إدارته المقبلة / صورة: AP
27 نوفمبر 2024

وقال ترمب في بيان، إن غرير قد "أدى دوراً رئيسياً خلال ولايتي الأولى في فرض الرسوم الجمركية على الصين وغيرها لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة".

وأشاد بخبرة المحامي المتخصص بالقانون التجاري الدولي، وقدرته على الإسهام في التوصل إلى إتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما توعد ترمب جارتَيْه بفرض رسوم جمركية باهظة عليهما منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة.

وكان غرير قد شغل في إدارة ترمب السابقة منصب كبير موظفي الممثل التجاري آنذاك روبرت لايتهايزر. وفي حال صدق مجلس الشيوخ على تعيينه، فسيتولى مسؤولية تنفيذ سياسة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية والتفاوض على اتفاقات تجارية.

وتشكّل زيادة الرسوم الجمركية، التي غالباً ما وصفها بأنها "عبارته المفضلة" خلال حملته الانتخابية، إحدى الركائز الأساسية لسياسة ترمب الاقتصادية المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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