وقال غولر، في كلمة أمام لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي: "عندما رأى الأمريكيون أننا قادرون على بناء طائرة KAAN والتحليق بها، غيّروا رأيهم قليلاً بشأن طائرة F-35".

وأضاف: "الآن، يعبّرون عن استعدادهم لتزويدنا بطائرات F-35، لكن لم يتحقق أي تقدم"، وتابع: "نُصرُّ على استعادة حصتنا في الإنتاج ونحافظ على طلبنا بالحصول على طائرات F-35".

وأكد الوزير التركي جهود بلاده لتحديث القوات الجوية حتى دخول الطائرات المقاتلة الخفيفة من طراز HURJET و KAAN إلى الخدمة.

وأعلن عن دفع 1.4 مليار دولار مقابل 40 طائرة أمريكية من طراز F-16 بلوك 70 فايبر، مضيفاً أن تركيا ستحدث 79 طائرة من طراز F-16 القديمة في منشآت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية.

وبشأن طائرات "يوروفايتر تايفون"، أشار غولر إلى أن ألمانيا أصدرت الأذونات اللازمة وأن المناقشات بشأن الشراء مستمرة.

أنظمة الدفاع الجوي

وقال وزير الدفاع التركي إن تركيا اشترت منظومة صواريخ S-400 الروسية بما يتماشى مع احتياجات البلاد، بعدما لم تستجب أي دولة أخرى تمتلك مثل هذه الأنظمة بشكل إيجابي لطلبات أنقرة.

وأكد غولر أن أنظمة S-400 جاهزة للنشر وستعمل خلال 12 ساعة إذا لزم الأمر، منوهاً بأن تركيا لن تستخدمها إلا في حالة "مستوى عالٍ جداً من الخطر".

وفي ما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي المحلية، قال الوزير التركي: "أنتجنا صاروخ SIPER 1 (صاروخ أرض-جو بعيد المدى) ودخل المخزون بمدى 100 كيلومتر (62 ميلاً). والآن، سيليهما الصاروخان الثاني والثالث من طراز SIPER على الفور".

وأضاف أنه "من أجل توفير الدفاع الجوي لبلادنا، فإننا سنحتاج، ليس إلى قبة فولاذية واحدة فقط، بل إلى عدة قباب فولاذية، وقد بدأ إنتاجها بالفعل".