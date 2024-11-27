سياسة
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تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لإنهاء سياسة إسرائيل العدوانية
دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لدفعها إلى الالتزام حرفياً بوقف إطلاق النار والتعويض عن الأضرار التي ألحقتها بلبنان.
تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لإنهاء سياسة إسرائيل العدوانية
الخارجية التركية. / صورة: TRT Arabi
27 نوفمبر 2024

ورحبت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ سريانه فجر اليوم.

وقالت في هذا الخصوص: "نرحب بالنتيجة الإيجابية التي أسفرت عنها المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ونأمل أن يكون دائماً".

وذكر البيان أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم اللازم لإحلال السلام الداخلي في لبنان.

وأضاف: "بهذه المناسبة نودّ أن نذكّر أنه من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة لا بد من إعلان وقف دائم وشامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت، ويجب على إسرائيل إنهاء سياساتها العدوانية".

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عند الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت (+2 ت.غ)، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

​​​​​​​وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و823 قتيلاً و15 ألفاً و859 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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