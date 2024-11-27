وأمس الأربعاء، قالت الشرطة البريطانية، إنها فتشت 8 عناوين في العاصمة في إطار التحقيق، بينها مركز المجتمع الكردي في منطقة هارينغي شمالي لندن.

وأشار البيان إلى أنه في إطار التحقيقات التي أجريت في الأنشطة المشتبه في ارتباطهم بتنظيم PKK الإرهابي، اعتُقل 6 أشخاص وامرأتان، أعمارهم 23 و27 و31 و56 و59 و61 عاماً.

ولاحقاً أعلنت الشرطة أنه اعتُقل رجل آخر يبلغ من العمر 31 عاماً مساءً في غرب لندن ليرتفع عدد الموقوفين إلى 7.

ونقل البيان عن هيلي فلاناغان، نائبة مدير مكافحة الإرهاب بشرطة لندن قولها: "نفذت عملية بعد تحقيق مهم حول الأنشطة التي يعتقد أنها مرتبطة بـPKK" الإرهابي.

وأضافت فلاناغان: "آمل أن تكون التوقيفات مؤشراً على أننا لن نتسامح مع أي نشاط إرهابي، وأننا سنتحرك في حالة اعتقادنا أنه قد يسبب ضرراً للمجتمعات في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر".

وشدّدت المسؤولة في مكافحة الإرهاب على أن العملية المذكورة تهدف إلى حماية الجميع وبخاصة المجتمعان التركي والكردي المقيمين في البلاد.

ودعت كل شخص يعتقد أنه متأثر أو مستهدف من أشخاص مرتبطين بتنظيم PKK الإرهابي إلى التواصل مع الشرطة.

وتنظيم PKK الإرهابي محظور في بريطانيا، وكذلك في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن المسؤولين الأتراك اشتكوا من أن المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، "بما في ذلك شركاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، لم يفعلوا ما يكفي للقضاء على أنشطة التنظيم الإرهابي العنيف داخل حدودهم، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والابتزاز.