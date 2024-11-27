وانطلقت في إسطنبول، اليوم الأربعاء، فاعليات معرض "إكسبو حلال 2024" وقمة الحلال العالمية بنسختها العاشرة، تحت رعاية الرئاسة التركية.

القمة التي تحضر فيها وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً، تُقام بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة ومؤسسة اعتماد الحلال التركية.

وفي كلمة ألقاها ضمن إطار فاعليات معرض "إكسبو حلال 2024"، أعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط، عن شعوره بالحزن العميق لانعقاد فاعليات المعرض والقمة في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وأشار إلى إيقاف تركيا جميع تعاملاتها التجارية مع إسرائيل منذ 2 مايو/أيار الماضي.

وأضاف بولاط: "إلا أننا نواصل صادراتنا إلى فلسطين من خلال آلية خاصة في إطار قواعد صارمة لضمان بقاء الدولة والحكومة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني وتلبية احتياجات إخواننا الفلسطينيين هناك البالغ عددهم 6 ملايين، بشرط أن تكون الوجهة فلسطين والمستوردون فلسطينيين".

وتابع الوزير التركي: "قررنا في وزارة التجارة أن نجعل فلسطين دولة شريكة، أي دولة ضيف شرف، في معرض إكسبو حلال، وزودنا فلسطين بجناح مساحته تزيد على 700 متر مربع، تعرض فيها نحو 30 شركة فلسطينية منتجاتها"، وذكر أن نحو 1100 شركة من 110 بلدان تشارك في معرض هذا العام.

وأشار بولاط، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لم تكن حصته من التجارة مع دول العالم تتجاوز 10% قبل 20 عاماً، ووصلت هذه النسبة إلى 19% حالياً، ولفت إلى أن تركيا زادت تجارتها مع الدول الإسلامية، إذ كانت تبلغ 11% في 2002 (من إجمالي تجارتها الخارجية)، وارتفعت إلى 26% في 2023.

وأردف بولاط: "نهدف لزيادة هذه الحصة إلى 30% في غضون أعوام قليلة"، وذكر أن سوق الحلال بلغ بحلول عام 2023، باستثناء القطاع المالي، 2.6 تريليون دولار، وأوضح أن قطاع الأغذية يشكل الشريحة الأكبر من السوق بنحو 1.9 تريليون دولار.