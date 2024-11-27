وقالت عائلات المحتجزين بمنشور على منصة إكس: "احتج أهالي المختطفين بالكنيست (البرلمان)، وطرحوا سؤالاً واحداً بسيطاً: إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالشمال (لبنان)، فلماذا لا يجري التوصل إلى اتفاق بالجنوب (غزة)؟ فإذا كان من الممكن العودة إلى لبنان، فمن الممكن العودة إلى غزة".

وأضاف البيان: "نطالب بالتوصل إلى اتفاق يعيد أحباءنا الذين لم يعودوا إلى منازلهم منذ 418 يوماً"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وظهر عدد من أفراد العائلات في مقطع فيديو وهم يجلسون أمام مكتب نتنياهو في الكنيست مرتدين قمصاناً تحمل صوراً لمحتجزين.

في السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "يطالب الأهالي الحكومة بالتوصل إلى اتفاق مع حماس لإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وإنهاء الحرب".

ونقلت عن شارون شرابي، شقيق أحد المحتجزين، قوله بالتظاهرة: "حزب الله لديه قدرات لم يدمرها الجيش الإسرائيلي بعد، نحن نفهم أنه من الممكن مغادرة لبنان ويمكن العودة إلى لبنان".

وأضاف: "في الوقت نفسه، وبطريقة مماثلة، يمكننا أن نخرج من غزة ونعود إلى غزة عندما نحتاج إلى ذلك، ولكن قبل كل شيء، يجب أن يكون المختطفون لدينا في المنزل".

واتهمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في وقت سابق نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل لأسباب تتعلق بحسابات سياسية خاصة ببقائه بالسلطة.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل عند الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

يأتي ذلك بينما تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ووصلت مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل إلى مرحلة متعثرة، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

من جانبها، تصر حركة "حماس" على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر إسرائيل وجود 101 محتجز بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.