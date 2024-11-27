وأشارت الخارجية التركية في بيان اليوم الأربعاء إلى المنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في مدينة كاسكايس بالبرتغال في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتشارك تركيا في رعايته منذ عام 2005، وأوضحت الخارجية التركية أن وزير الخارجية هاكان فيدان شارك في المنتدى الذي اعتُمد خلاله إعلان كاسكايس.

وقالت الوزارة إن الإعلان "يسلّط الضوء على مساهمة الحوار والتفاعل بين الثقافات المختلفة في التعايش السلمي المتناغم".

ويؤكد "التزام مواصلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب الديني وجميع أشكال التمييز".

وأكد البيان أن تركيا ستواصل مكافحة جميع أشكال التمييز، بخاصة الكراهية ضد الإسلام، على المستوى العالمي، ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.