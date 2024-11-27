سياسة
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أنقرة: سنواصل مكافحة جميع أشكال التمييز خصوصاً الكراهية ضد الإسلام
أكّدَت وزارة الخارجية التركية مواصلة أنقرة عملها لمكافحة جميع أشكال التمييز، بخاصة الكراهية ضد الإسلام، على المستوى العالمي.
أنقرة: سنواصل مكافحة جميع أشكال التمييز خصوصاً الكراهية ضد الإسلام
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أثناء كلمة له بالمنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات في كاسكايس البرتغالية / صورة: AA
27 نوفمبر 2024

وأشارت الخارجية التركية في بيان اليوم الأربعاء إلى المنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في مدينة كاسكايس بالبرتغال في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتشارك تركيا في رعايته منذ عام 2005، وأوضحت الخارجية التركية أن وزير الخارجية هاكان فيدان شارك في المنتدى الذي اعتُمد خلاله إعلان كاسكايس.

وقالت الوزارة إن الإعلان "يسلّط الضوء على مساهمة الحوار والتفاعل بين الثقافات المختلفة في التعايش السلمي المتناغم".

ويؤكد "التزام مواصلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب الديني وجميع أشكال التمييز".

وأكد البيان أن تركيا ستواصل مكافحة جميع أشكال التمييز، بخاصة الكراهية ضد الإسلام، على المستوى العالمي، ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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