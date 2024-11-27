ونقلت شبكة "إم إس إن بي سي" عن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين قوله: "إن التوصل إلى صفقة مع حركةحماس أمر ممكن". وذلك في أعقاب دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. وأضاف أن الرئيس الأمريكي جوبايدن قال إنه "إذا أرادت حماس التفاوض بحسن نية فهناك صفقة يمكن إبرامها الآن".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن الرئيس بايدن قد يكون في فترة انتقالية ولكنه "سيعمل حتى النهاية" لإعادة الأسرى والمحتجزين من قطاع غزة. فيما قال بايدن في وقت سابق، إن إدارته ستبذل في الأيام المقبلة جهداً آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأضاف: "نعمل للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس في السلطة".

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء أنها على تواصل مع جميع الأطراف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، للأناضول، أن الأمم المتحدة على علم بالمفاوضات، وأن التواصل مع الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر مستمر.

وذكر حق، أنهم يدعمون أي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة. وأشار إلى أنهم يدعون إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة. وشدد حق، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية.