سياسة
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بقيمة 680 مليون دولار.. واشنطن تستعد للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل
قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد للموافقة على صفقة بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار.
بقيمة 680 مليون دولار.. واشنطن تستعد للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل
استطلاع: 52% من الأمريكيين يعارضون إرسال السلاح لإسرائيل / صورة: AA
27 نوفمبر 2024

وجاء في الصحيفة استناداً إلى مصادر في الكونغرس، أن إدارة بايدن وصلت إلى المرحلة النهائية من صفقة بيع أسلحة جديدة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الكونغرس مؤخراً، بشكل غير رسمي، أنهم سيوافقون على إرسال آلاف من مجموعات ذخائر الهجوم إلى إسرائيل.

وذكرت أن الإخطار الرسمي للكونغرس سيجري قريباً، وأن واشنطن ستقوم بتزويد تل أبيب بمئات القنابل الصغيرة. وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل وقّعت على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بعدما أعطى بايدن الضوء الأخضر لبيع السلاح.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الأسبوع الماضي، ثلاثة مشاريع قوانين لوقف بيع أسلحة لإسرائيل أعلنت عنها إدارة بايدن، في أغسطس/آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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