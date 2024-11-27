وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين وهم يحملون لافتة كُتب عليها "إنهاء الحرب، صفقة تبادل رهائن فوراً". وظهر على لافتة أخرى "أعيدوهم (الأسرى) جميعاً وأنهوا الحرب". كما حملوا صوراً لأسرى إسرائيليين في غزة وطرقوا على الطبول وهم يصيحون "صفقة الآن".

ولاحقاً، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "في نهاية الاحتجاج، بدأ عشرات المتظاهرين بإغلاق طريق مركزي في منطقة ساحة باريس، في انتهاك للقانون، معرضين أنفسهم ومستخدمي الطريق للخطر".

وأضافت: "على إثر ذلك أعلن أحد عناصر الشرطة للمخالفين عن تجمع غير قانوني، ولكن المشاركين في الاحتجاج وأولئك المخالفين لتعليمات رجال الشرطة لم يلتزموا، واستمروا في إغلاق الطريق". وتابعت: "عملت الشرطة على إعادة النظام العام مع صد المخالفين الذين سدوا الطريق، وألقت القبض على 4 مخالفين".

كما أشارت الشرطة، إلى أن عناصرها اعتقلوا "في وقت سابق من هذا المساء، مشتبهاً بها (50 عاماً، من سكان وسط إسرائيل) كانت في طريقها للمشاركة في احتجاج، وذلك بعد أن خطّت شعارات على الجدران".

وتُصعّد عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من فاعلياتها للمطالبة باتفاق لوقف إطلاق نار في غزة سيما بعد إبرام وقف لإطلاق النار في لبنان. وبدأت الفاعليات، صباح الأربعاء، باحتجاجات خارج الكنيست الإسرائيلي وداخله