وبذلك تكون أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم قد زادت 150.3% عن أدنى مستوى سجلته هذا العام، والبالغ 38505 دولارات في 23 يناير/كانون الثاني.

وبلغت العملة الرقمية ذروتها، الأسبوع الماضي، عند حدود 100 ألف دولار، مستفيدة في ذلك من تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بتوفير بيئة تنظيمية "أكثر وداً" للعملات المشفرة.

وزادت قيمة بتكوين بنحو 45% منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية ووصول عدد كبير من المشرعين الجمهوريين المؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.

وبعد أن لامست العملة الرقمية مستوى قياسياً أعلى من 99 ألفاً و800 دولار، تراجعت قليلاً ليجري تداولها عند ارتفاع بلغ 1.33% خلال اليوم عند نحو 99 ألفاً و383 دولاراً.