سياسة
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بتكوين تصعد بنسبة 5.05% في أحدث تعاملات لتصل إلى 96286 دولاراً
ارتفعت بتكوين 5.05% إلى 96286 دولاراً بحلول الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش الأربعاء، بزيادة 4633 دولاراً عن سعر الإغلاق السابق.
بتكوين تصعد بنسبة 5.05% في أحدث تعاملات لتصل إلى 96286 دولاراً
بتكوين تصعد بنسبة 5.05% في أحدث تعاملات لتصل إلى 96286 دولاراً / صورة: AP
27 نوفمبر 2024

وبذلك تكون أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم قد زادت 150.3% عن أدنى مستوى سجلته هذا العام، والبالغ 38505 دولارات في 23 يناير/كانون الثاني.

وبلغت العملة الرقمية ذروتها، الأسبوع الماضي، عند حدود 100 ألف دولار، مستفيدة في ذلك من تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بتوفير بيئة تنظيمية "أكثر وداً" للعملات المشفرة.

وزادت قيمة بتكوين بنحو 45% منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية ووصول عدد كبير من المشرعين الجمهوريين المؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.

وبعد أن لامست العملة الرقمية مستوى قياسياً أعلى من 99 ألفاً و800 دولار، تراجعت قليلاً ليجري تداولها عند ارتفاع بلغ 1.33% خلال اليوم عند نحو 99 ألفاً و383 دولاراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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