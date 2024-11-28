قال ترمب عبر "تروث سوشل"، منصّته للتواصل الاجتماعي: "لقد أجريتُ لتوّي محادثة رائعة مع رئيسة المكسيك الجديدة.

وأضاف أنّ "المكسيك ستمنع الناس من الذهاب إلى حدودنا الجنوبية، بدءاً من الآن".

وشدّد الرئيس المنتخب على أنّ "كلاوديا شينباوم وافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتّحدة عبر المكسيك، ما يعني إغلاق حدودنا الجنوبية بشكل فعّال"، ملمّحاً بذلك إلى تغيير أساسي في سياسة الجارة الجنوبية. لكنّ شينباوم سارعت إلى توضيح ما نقله عنها ترمب.

وكتبت الرئيسة المكسيكية على منصّة إكس أنّها خلال محادثتها مع ترمب "شرحتُ الاستراتيجية العامّة التي اتّبعتها المكسيك للتعامل مع ظاهرة الهجرة (...) نكرّر أنّ موقف المكسيك ليس إغلاق الحدود، بل بناء جسور بين الحكومات والشعوب".

وفي منشورها الأول، اكتفت شينباوم بالقول إنّها أجرت "محادثة ممتازة" مع ترمب بحثا خلالها ملفي الهجرة والأمن، القضيتين اللتين توعّد ترمب بسببهما جارته الجنوبية بفرض رسوم جمركية ضخمة على صادراتها إلى بلاده.

وقالت على حسابها في منصة إكس: "لقد أجريتُ محادثة ممتازة مع الرئيس دونالد ترمب. لقد ناقشنا استراتيجية المكسيك في ما يتعلق بظاهرة الهجرة".

وأضافت: "لقد تحدّثنا أيضاً عن تعزيز التعاون في القضايا الأمنية وعن الحملة التي ننفّذها في البلاد لمنع استهلاك الفنتانيل"، المخدّر الذي يغزو حالياً الولايات المتحدة ورفع ترمب لواء مكافحته.

ولفتت الرئيسة المكسيكية إلى أنّها قالت لترمب إنّ "قوافل (المهاجرين) لا تصل إلى الحدود الشمالية لأنّ التعامل معها يجري في المكسيك".

والفنتانيل مخدّر اصطناعي "أقوى بنحو 100 مرة من المورفين وأقوى بنحو 50 مرة من الهيروين"، وفقاً للوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات.

وبحسب واشنطن، فإنّ الفنتانيل الذي غالباً ما ينتج في المكسيك بمركّبات كيميائية مستوردة وخصوصاً من الصين، مسؤول عن أكثر من 70 ألف حالة وفاة سنوياً في الولايات المتحدة بسبب الجرعات الزائدة.

وكان ترمب أكّد الاثنين أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني رسوماً جمركية بنسبة 25% على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

وأضاف: "ستظل هذه الرسوم سارية المفعول إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وخصوصاً الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!".

والأربعاء، أرسلت الرئيسة المكسيكية رسالة إلى ترمب تحذّره فيها من أنّ زيادة الرسوم الجمركية تعرّض للخطر تنافسية أمريكا الشمالية ولا توقف الهجرة غير النظامية أو تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقالت شينباوم في رسالتها إلى ترمب إنّه "ردّاً على أي رسوم جمركية تفرض، سيأتي رد بالمثل وهكذا دواليك وصولاً إلى تعريض شركاتنا للخطر".

وقالت متوجّهة إلى ترمب في أثناء تلاوتها رسالتها في مؤتمرها الصحافي اليومي: "لا يمكنكم وقف ظاهرة الهجرة ولا تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة من خلال التهديدات أو الرسوم الجمركية".

وتابعت رداً على سؤال: "أنا واثقة بأنه سيكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة والرئيس ترمب".