ويقضي المشروع الذي يهدف لحماية الأطفال بتحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام مسؤولية التأكد من الامتثال لقيود العمر.

وينص القانون على فرض غرامات على تلك المنصات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) وذلك في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وستُمنح هذه الشركات فترة عام واحد لتطبيق النظام الجديد قبل أن تبدأ العقوبات، وذلك في حالة التصديق على القانون.

والأمس مرر البرلمان التشريع بأغلبية 102 صوت مقابل 13،قبل أن يُعرض المشروع في مجلس الشيوخ، لكن المجلس أرجأ مناقشته من دون تصويت.

ومن المرجح أن يُمرر المشروع اليوم الخميس، في الجلسة الأخيرة للبرلمان هذا العام، وربما الأخيرة قبل الانتخابات المقررة خلال أشهر، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس.