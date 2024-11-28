سياسة
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"الأول عالمياً".. قانون أسترالي يحظر وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاماً
صوَّت مجلس النواب الأسترالي، أمس الأربعاء، لمصلحة مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، ويحتاج المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه عالمياً، إلى تصديق مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً رسمياً.
"الأول عالمياً".. قانون أسترالي يحظر وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاماً
"الأول عالمياً".. قانون أسترالي يحظر وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاماً/ صورة: Getty Images
28 نوفمبر 2024

ويقضي المشروع الذي يهدف لحماية الأطفال بتحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام مسؤولية التأكد من الامتثال لقيود العمر.

وينص القانون على فرض غرامات على تلك المنصات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) وذلك في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وستُمنح هذه الشركات فترة عام واحد لتطبيق النظام الجديد قبل أن تبدأ العقوبات، وذلك في حالة التصديق على القانون.

والأمس مرر البرلمان التشريع بأغلبية 102 صوت مقابل 13،قبل أن يُعرض المشروع في مجلس الشيوخ، لكن المجلس أرجأ مناقشته من دون تصويت.

ومن المرجح أن يُمرر المشروع اليوم الخميس، في الجلسة الأخيرة للبرلمان هذا العام، وربما الأخيرة قبل الانتخابات المقررة خلال أشهر، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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