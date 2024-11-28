وقالت مصادر محلية إن عدداً كبيراً من آليات الاحتلال مصحوبة بجرافة عسكرية اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين.

وانتشر جنود الاحتلال وقناصته في عدة أحياء وعلى أسطح البنايات، كما اقتحموا عدة منازل واعتقلوا شاباً فلسطينياً.

وسُمعت أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار. بينما ذكرت كتيبة قباطية، التابعة لـ"سرايا القدس"، في بيان أن مقاتليها "يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في البلدة، ويمطرونها بزخات من الرصاص".

وفي الخليل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمالاً، واعتقلت شاباً فلسطينياً، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرباً، وفتشت منزلين أحدهما للأسير الفلسطيني المعتقل منذ أكثر من عشرين عاماً شحادة الجياوي، واستولت على مركبة نجله، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل بلدات محافظة الخليل ومخيماتها، ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها في البلدة القديمة وعند الحواجز العسكرية.

أما في رام الله، فأفادت "وفا" بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل منزل استولوا عليه، أمس الأربعاء، في بلدة ترمسعيا شمالاً، أطلقوا النار على مركبة شاب من بلدة المغير، ما أدى إلى إصابته بالرصاص الحي في الكتف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجراً، شابين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيتونيا غربي المدينة، وقرية كفر مالك شرقها.

وقالت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين، من مخيم نور شمس وضاحية ذنابة شرقي مدينة طولكرم.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على شاب فلسطيني قبل اعتقاله، في أثناء اقتحامهم مخيم قلنديا شمالي القدس.

كما اقتحموا الليلة الماضية، بلدة أبو ديس شرقي القدس، واعتدوا بالضرب على عدد من الفلسطينيين، وأطلقوا قنابل الغاز السام والصوت.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 797 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.