سياسة
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الدفاع التركية: نتابع التحركات الأخيرة للمعارضة شمال سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع "التحركات الأخيرة لجماعات المعارضة" في شمال سوريا، وذلك تعقيباً على اندلاع اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصيل العسكري المعارض "هيئة تحرير الشام" في ريف محافظة حلب، يوم أمس الأربعاء.
الدفاع التركية: نتابع التحركات الأخيرة للمعارضة شمال سوريا
مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة. / صورة: AA
28 نوفمبر 2024

وقالت الدفاع التركية في بيان، اليوم الخميس، "نتابع من كثب التحركات الأخيرة لجماعات المعارضة في شمال سوريا"، مؤكدةً اتخاذ "كل الاحتياطات لضمان أمن القوات التركية الموجودة هناك".

كما نوهت وزارة الدفاع بطلب "إدارة جنوب قبرص اليونانية" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ووصفته بأنه "غير مقبول".

وأفادت الدفاع التركية بأن "تركيا تنوه باعتبارها دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي، على أن قرارات توسيع الحلف تُتخذ بالإجماع".

وأشارت إلى أن "هذه المطالب يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار بالتناسب مع المخاوف الأمنية الوطنية لأي دولة في الحلف"، مؤكدةً أن هذا الطلب "يشكل تطوراً غير مقبول لتركيا".

وأضافت: "هذه المبادرة ستخلُّ بالتوازن الدقيق في القضية القبرصية، وستؤثر سلباً في عمليات التفاوض نحو الحل".

وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة استضافة وفد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بين طرفي النزاع "5+5" في مقرها بأنقرة "لمناقشة الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها من أجل السلام والاستقرار والأمن في ليبيا".

وأوضحت بهذا الخصوص أن أنقرة "هدفها النهائي هو ليبيا موحدة تعمل جنباً إلى جنب مع جميع مؤسساتها".

مصدر:TRT عربي
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