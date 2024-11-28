وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمر صحفي عقده الخميس بالعاصمة أنقرة، إنه "في إطار عملية (المخلب-القفل)، التي انطلقت شمال العراق في 17 أبريل/نيسان 2022، جرى إحكام الطوق على الإرهابيين في منطقة الزاب، واستتبّ الأمن على كامل حدودنا مع العراق".

وأوضح أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ 2611 إرهابياً في شمالي العراق وسوريا، وأكد أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها وأنشطة البحث والتمشيط في المنطقة من أجل توفير الأمن لتركيا وشعبها، حتى القضاء على آخر إرهابي.

وأشار أكتورك إلى أنه جرى تحييد 1128 إرهابياً من تنظيم "PKK" الإرهابي نتيجة العمليات العسكرية والغارات الجوية التي نفَّذتها القوات التركية في إطار عملية المخلب-القفل، ولغاية الخميس.

وأضاف المتحدث أن القوات التركية أبطلت أيضاً في إطار العملية مفعول 3 آلاف و146 لغماً وعبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في منطقة عملية "المخلب-القفل"، ودمرت 1317 وكراً ومخبأً، وضبطت ألفين و408 أسلحة متنوعة، 948 منها أسلحة ثقيلة، ونحو 900 ألف نوع مختلف من الذخيرة.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفِّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ تنظيم "PKK" الإرهابي من جبال قنديل، شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.