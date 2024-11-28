وهبطت الطائرة التي أقلَّت ابن طارق والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا الدولي في أنقرة، ورافق الرئيس التركي في مراسم الاستقبال بالمطار، وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ أنقرة واصب شاهين، ومسؤولون آخرون.

والتقى أردوغان وابن طارق لفترة في قاعة الشرف بمطار أسنبوغا، ثم انتقلا إلى المجمع الرئاسي.

وأُقيمت لسلطان عُمان مراسم استقبال رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة، ثم عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بالضيف، واستعرض الزعيمان حرس الشرف.

وبعد عزف النشيدين، حيّا سلطان عُمان الحرس الوطني التركي، أعقب ذلك التقاط صورة تذكارية للزعيمين.

ومن المرتقب أن يترأس الزعيمان اجتماع وفدَي البلدين، بعد لقاء ثنائي، يعقبهما مؤتمر صحفي مشترك، وعقب اللقاءات، يقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف سلطان عُمان.