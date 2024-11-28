سياسة
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الرئيس أردوغان يستقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق في أنقرة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، سلطان عُمان هيثم بن طارق، في العاصمة أنقرة.
الرئيس أردوغان يستقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق في العاصمة أنقرة / صورة: AA
28 نوفمبر 2024

وهبطت الطائرة التي أقلَّت ابن طارق والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا الدولي في أنقرة، ورافق الرئيس التركي في مراسم الاستقبال بالمطار، وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ أنقرة واصب شاهين، ومسؤولون آخرون.

والتقى أردوغان وابن طارق لفترة في قاعة الشرف بمطار أسنبوغا، ثم انتقلا إلى المجمع الرئاسي.

وأُقيمت لسلطان عُمان مراسم استقبال رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة، ثم عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بالضيف، واستعرض الزعيمان حرس الشرف.

وبعد عزف النشيدين، حيّا سلطان عُمان الحرس الوطني التركي، أعقب ذلك التقاط صورة تذكارية للزعيمين.

ومن المرتقب أن يترأس الزعيمان اجتماع وفدَي البلدين، بعد لقاء ثنائي، يعقبهما مؤتمر صحفي مشترك، وعقب اللقاءات، يقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف سلطان عُمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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