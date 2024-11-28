وأوضح الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي عقده مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أنه من غير الممكن الوصول إلى السلام الإقليمي والعالمي ما لم يتحقق وقف فوري وعادل ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتردد في بذل كل ما في وسعها لتحقيق الهدوء والسلام في غزة. وذكر أن بلاده ومنذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة، أكدت مراراً وتكراراً أنها على استعداد لأداء دورها، سواء وسيطة أو ضامنة، من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها، متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وعن اجتماعه الثنائي مع سلطان عُمان، قال أردوغان: "شدَّدنا على ضرورة تعاون العالم الإسلامي بشكل ملموس وشامل، خصوصاً ضد المجازر الإسرائيلية في فلسطين والهجمات التي تهدد الأمن الإقليمي".

ورحب الرئيس التركي باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأضاف: "أكدتُ مجدداً استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم من أجل إحلال السلام والاستقرار في لبنان".

وفجر الأربعاء، بدأ سريان وقف إطلاق النار، ما أنهى قصفاً متبادلاً بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وسلطنة عُمان، قال أردوغان: "نهدف لرفع حجم تجارتنا مع مسقط إلى 5 مليارات دولار بما يتماشى مع إمكاناتنا المتوفرة"، وتابع: "سندخل حقبة جديدة في تعاوننا مع سلطنة عُمان في مجال الطاقة مع بدء إمدادات الغاز المسال بدءاً من 2025".

وأضاف أردوغان: "علاقاتنا مع سلطنة عمان التي تربطنا بها روابط تاريخية وأخوية متجذّرة، مستمرة في التطور في المجالات كافة، وأشكر السلطان هيثم بن طارق على تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المدن الجنوبية في بلادنا العام الماضي".

وأردف الرئيس التركي: "نريد توفير إطار مؤسسي لعلاقاتنا. ولتحقيق هذا الغرض ناقشنا الخيارات التي يمكننا الاستفادة منها، بما في ذلك آلية التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى".

وأشار أردوغان إلى أن شركات المقاولات التركية نفَّذت حتى الآن مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سلطنة عُمان.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس أردوغان السلطان هيثم، لدى وصوله مع الوفد المرافق له إلى مطار أسنبوغا الدولي في أنقرة، وذلك في إطار زيارة رسمية.