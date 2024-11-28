وقال السلطان هيثم، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرة: "تود سلطنة عُمان التعبير عن دعمها لموقف تركيا بشأن القضايا الدولية المتعلقة بمنطقتنا".

وأشار سلطان عمان إلى أن الرغبة المشتركة لدى الجميع هي إقامة بيئة آمنة في المنطقة، داعياً إلى "العمل معاً لتعزيز التعاون الإقليمي".

كما حثّ السلطان هيثم على استمرار التعاون من أجل تحقيق حل الدولتين في فلسطين، مؤكداً ضرورة إقامة العدل والسلام للجميع.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس أردوغان السلطان هيثم، لدى وصوله مع الوفد المرافق له إلى مطار أسنبوغا الدولي في أنقرة، في إطار زيارة رسمية.

وتحمل زيارة السلطان هيثم أهمية كبيرة، كونها الأولى لسلطان عُماني في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، قال خلال المؤتمر الصحفي ذاته، "سندخل حقبة جديدة في تعاوننا مع سلطنة عمان في مجال الطاقة مع بدء إمدادات الغاز المسال اعتباراً من 2025".

وأوضح أردوغان، في ما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وسلطنة عُمان، أن تركيا تهدف "لرفع حجم تجارتنا مع مسقط إلى 5 مليارات دولار بما يتماشى وإمكاناتنا المتوفرة".

وقال الرئيس التركي إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة متأخرة للغاية ولكنها مهمة".

وشدد أردوغان على أنه "من غير الممكن الوصول إلى السلام الإقليمي والعالمي ما لم يتحقق وقف فوري وعادل ودائم لإطلاق النار في غزة"، وأكد أن تركيا لن تتردد في بذل كل ما في وسعها لتحقيق الهدوء والسلام في غزة.