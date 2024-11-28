سياسة
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صور | تبادلا أوسمة رفيعة المستوى.. أردوغان يُهدي سلطان عُمان "مصحف إسطنبول"
أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، كتاب "مصحف إسطنبول" الذي يتضمن كتابة القرآن الكريم بخط اليد ويتناول التاريخ الإسلامي.
صور | تبادلا أوسمة رفيعة المستوى.. أردوغان يُهدي سلطان عُمان "مصحف إسطنبول"
أردوغان يُهدي "مصحف إسطنبول" لسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الذي يُجري زيارة رسمية لتركيا / صورة: AA
28 نوفمبر 2024

وقالت الرئاسة التركية في منشور على صفحتها في منصة إكس، مساء الخميس، إن الرئيس أردوغان أهدى كتاب "مصحف إسطنبول" للسلطان هيثم، الذي يُجري زيارة رسمية للعاصمة أنقرة.

واطَّلع الزعيمان على الكتاب لفترة من الوقت، وتلقيا معلومات حوله من الخطَّاط التركي البارز حسين قوتلو، الذي أشرف على إعداده مع فريق من 66 شخصاً.

و"مصحف إسطنبول" كتاب ضخم مؤلَّف من 10 مجلدات، أعدَّه بخط اليد قوتلو وفريقه، ويتناول التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، تقليد كل منهما الآخر أوسمةً رفيعة المستوى، بمناسبة زيارة الضيف العربي العاصمة أنقرة.

جاء ذلك خلال مراسم أُقيمت مساء الخميس، في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة.

وقلَّد الرئيس أردوغان السلطان هيثم "وسام الدولة للجمهورية التركية"، وهو أرفع وسام في البلاد. وفي المقابل، قلّد سلطان عمان الرئيس التركي "وسام آل سعيد"، أرفع أوسمة السلطنة.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس أردوغان السلطان هيثم، لدى وصوله مع الوفد المرافق له إلى مطار أسنبوغا الدولي بأنقرة، في إطار زيارة رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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