وقال كلام الله في بيان نشرته وزارته على صفحتها على فيسبوك، إن "حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية".

وورد في البيان أن "هذا القرار الذي اتُّخذ بعد تحليل معمّق، يمثّل نقطة تحول تاريخية. في الواقع، بعد 66 عاماً على إعلان قيام الجمهورية، حان الوقت لتؤكد تشاد سيادتها الكاملة، وأن تعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية بناءً على الأولويات الوطنية".

وفي وقت سابق، صرّح الوزير التشادي للصحفيين إثر اجتماع بين الوزير الفرنسي والرئيس محمد إدريس ديبي في نجامينا، بأنه يدعو فرنسا إلى أن "تعتبر أن تشاد من الآن فصاعداً نمت ونضجت" وأنها "دولة ذات سيادة وتغار بشدة على سيادتها"، لكن من دون أن يشير إلى عزم بلاده على فسخ اتفاقيات التعاون الدفاعي التي تربطها بفرنسا.