سياسة
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بحضور زعيمي البلدين.. تركيا وسلطنة عمان توقّعان 10 اتفاقيات بمجالات متعددة
توّج اللقاء الذي جمع، مساء أمس الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسلطان عمان هيثم بن طارق، بتوقيع البلدين 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال مراسم أقيمت في العاصمة أنقرة.
بحضور زعيمي البلدين.. تركيا وسلطنة عمان توقّعان 10 اتفاقيات بمجالات متعددة
مراسم توقيع الاتفاقيات بين تركيا وسلطنة عمان / صورة: AA
29 نوفمبر 2024

وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقب محادثات ثنائية بين الرئيس أردوغان والسلطان هيثم، وأخرى على مستوى وفدي البلدين في المجمع الرئاسي.

ووقع الجانبان اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك بين هيئة التضامن العسكري التركية وجهاز الاستثمار العماني، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري، وأخرى للتعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه.

كما وقّعا مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، واتفاقية تعاون في مجال الصحة وعلوم الطب، ومذكرة تفاهم في مجال العمل والتوظيف، وأخرى للتعاون بين البنكين المركزيين، والتعاون الثقافي.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في المجال الدبلوماسي وأخرى بمجال المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس أردوغان السلطان هيثم لدى وصوله مع الوفد المرافق له إلى مطار أسنبوغا الدولي بأنقرة، وذلك في إطار زيارة رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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