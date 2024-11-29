وأفاد بيان الوزارة بأن بيلوسوف سيلتقي عدداً من "المسؤولين العسكريين والسياسيين الكوريين الشماليين"، خلال هذه "الزيارة الرسمية" في بيونغ يانغ.

واستقبل بيلوسوف والوفد المرافق له، بمطار سونان الدولي، نظيره الكوري الشمالي نو كوانغ تشول، وفق ما ذكره البيان.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، عزّزت روسيا وكوريا الشمالية علاقاتهما العسكرية، وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى كوريا الشمالية استغرقت يومين.

والأربعاء الماضي، زار وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، كوريا الجنوبية للقاء الرئيس يون سوك يول، والبحث في احتمال تزويد سيول كييف بالسلاح، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن مطلع نوفمبر/تشرين الثاني أن بلاده، التي تُعتبر أحد أكبر مصدّري الأسلحة في العالم، "لا تستبعد" إمكان أن ترسل بصورة مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن11 طائرة عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي للبلاد فوق البحار لأكثر من 4 ساعات ثم غادرتها من دون أن تنتهك المجال الجوي، ورداً على ذلك أرسل الجيش الكوري الجنوبي مقاتلات إلى الجو.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن مجموعة من الطائرات العسكرية الصينية والروسية نفذت دورية استراتيجية مشتركة فوق مياه بحر اليابان.

وتتهم كييف كوريا الشمالية بإرسال جنود للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.