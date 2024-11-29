سياسة
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إصابة 9 مستوطنين بإطلاق نار شمال الضفة وجيش الاحتلال يعلن "تحييد" المنفذ
أصيب 9 مستوطنين إسرائيليين، اليوم الجمعة، بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أعلن الجيش "تحييد" منفذ العملية.
إصابة 9 مستوطنين بإطلاق نار شمال الضفة وجيش الاحتلال يعلن "تحييد" المنفذ
إصابة 9 مستوطنين بإطلاق نار بينهم 3 بجروح خطيرة قرب مستوطنة  "أرئيل" / صورة: AA
29 نوفمبر 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مسلحاً فلسطينياً وصل إلى مفترق طرق قرب مستوطنة "أرئيل" وفتح نيران سلاحه الأتوماتيكي على الحافلة، التي تقل عادة مستوطنين.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن "9 إسرائيليين أصيبوا بينهم 3 بجروح خطيرة وواحد بجروح متوسطة والباقي بجروح طفيفة جراء عملية إطلاق النار على الحافلة".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "تحييد" المنفذ من دون مزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة البث إن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية وصلت إلى مكان العملية، وقتلت المنفذ.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات إسرائيلية يومية من الجيش والمستوطنين.

وأسفرت الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة عن استشهاد 797 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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