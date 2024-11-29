سياسة
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أردوغان: الهجرة من أكثر القضايا الحساسة للعالم.. وتركيا اكتسبت خبرة واسعة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا اكتسبت خبرة وتجربة واسعة في ما يتعلق بمسألة الهجرة واللاجئين، مضيفاً: "سنحافظ على أمن حدودنا، وسوف نحصِّنها بتدابير إضافية".
أردوغان: الهجرة من أكثر القضايا الحساسة للعالم.. وتركيا اكتسبت خبرة واسعة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في فعاليات معرض “موصياد إكسبو 2024” بإسطنبول / صورة: AA
29 نوفمبر 2024

وأورد الرئيس التركي، في كلمة له خلال فعاليات معرض “موصياد إكسبو 2024” بإسطنبول، أن هناك بعض الدول "تريد الاستفادة من مسألة الهجرة واللاجئين وتسلط الضوء عليها وتعطيها أبعاداً عرقية وعنصرية".

وأكد أردوغان أن قضية الهجرة "واحدة من أكثر القضايا الحساسة الآن ليس فقط بالنسبة إلى البلدان الواقعة على طريق العبور مثل تركيا بل للعالم أجمع".

وشدد الرئيس الرتكي قائلاً: "سنحافظ على أمن حدودنا، وسوف نحصِّنها بتدابير إضافية".

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إن حكومته تتوقع أن يرتفع الدخل القومي للبلاد إلى تريليون و331 مليار دولار بحلول نهاية 2024.

وأضاف أردوغان أن نصيب الفرد من الدخل القومي سيرتفع إلى 15 ألفاً و551 دولاراً بحلول نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو دون انقطاع منذ 17 ربعاً.

وأكد أردوغان أن عجز الموازنة سينخفض إلى 3.1% من إجمالي الدخل القومي بنهاية 2025، وأضاف: "سنوفر دعماً قوياً لخفض التضخم عبر سياسات مالية".

وأردف الرئيس التركي: "رخاء الشعب وتجنيبه مصاعب المعيشة على رأس أولوياتنا، لم ولن نقدم تنازلات قط في هذه القضية".

وافتتحت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد)، الثلاثاء، فعاليات معرض "موصياد إكسبو 2024" بنسخته العشرين وسط مشاركة عالمية.

ويقام المعرض بين 26 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بإسطنبول، بمشاركة رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين من 88 دولة، فضلاً عن أكثر من 300 شركة من 24 قطاعاً.

وتضم نشاطات المعرض الذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفتها شريكاً إعلامياً، جلسة لممثلي دول مجموعة العشرين، ومنتدى الأعمال التركي-العراقي، وفعالية التشبيك الاستثماري الثالث، ولقاءات ثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين.

يُذكر أن جمعية "موصياد" تأسست في مدينة إسطنبول عام 1990 من رجال أعمال أتراك، وتهدف إلى تشجيعهم على توسيع أعمالهم خارج البلاد، إضافةً إلى توفير فرص لتطوير أنفسهم وتأسيس شراكات مع منظمات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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