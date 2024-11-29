سياسة
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الرئيس التركي: رفعنا صوتنا منذ اليوم الأول ضد الفظائع المرتكَبة في غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا، دولةً وشعباً، "رفعت صوتها عالياً ضد الفظائع المرتكَبة في غزة منذ اليوم الأول".
الرئيس التركي: رفعنا صوتنا منذ اليوم الأول ضد الفظائع المرتكَبة في غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
29 نوفمبر 2024

وقال الرئيس أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة: "مستعدّون لبذل ما في وسعنا من أجل وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وتمهيد الطريق نحو سلام دائم".

وتابع أردوغان: "قلوبنا جميعاً تتألم عندما نرى الأطفال ينتظرون في الطابور لساعات وأقدامهم العارية تحت المطر والطين للحصول على وعاء من الحساء. فهل يمكن لمن له قلب أن يصمت على مثل هذه المأساة؟".

وأكد الرئيس التركي أن "ألم الشعب المظلوم في غزة وفلسطين ولبنان هو ألمنا جميعاً، ومن يقف إلى جانب الظالم يشاركه في ظلمه". وأضاف: "نحن أمة فتحت أبوابها على مصراعيها لكل من تعرض للظلم عبر التاريخ، سواء كان يهودياً أو مسيحياً، و لا نضع اعتباراً لهوية المظلوم".

وتابع أردوغان: "أقولها بكل وضوح: نتمنى ونأمل أن تنتهي حالة الجنون هذه التي حوَّلت منطقتنا إلى بحر من الدماء لمدة 420 يوماً".

وأكد الرئيس التركي أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت "في غاية الأهمية"، متمنياً أن يكون وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان دائماً.

وجدد الرئيس أردوغان الدعوة إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، وتجنب مزيد من سفك دماء الأبرياء، مشيراً إلى أن تركيا دعت إلى ذلك الأمر وسعت إليه منذ اليوم الأول، وهي في نفس المكان اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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