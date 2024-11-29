سياسة
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فصائل مناهضة للنظام السوري تسيطر على 108 نقاط وتجمع سكني في حلب وإدلب
فرضت فصائل مناهضة للنظام السوري الجمعة، سيطرتها على 108 نقاط وتجمع سكني في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين الجانبين.
فصائل مناهضة للنظام السوري تسيطر على 108 نقاط وتجمع سكني في حلب وإدلب
فصائل مناهضة للنظام السوري تسيطر على 108 نقاط وتجمع سكني في حلب وإدلب / صورة: AA
29 نوفمبر 2024

وتُقدّر مساحة المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية بما لا يقل عن 850 كلم مربع في محافظتي حلب وإدلب.

ومن بين المواقع التي سيطرت عليها الفصائل، مدينة سراقب الاستراتيجية، التي تعد نقطة تقاطع على طريقي حلب-اللاذقية، وحلب-دمشق.

على صعيد آخر، قتل 8 عناصر من الجيش الوطني السوري جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية على منطقة مارع، شمال مدينة حلب، مساء الجمعة.

وفي وقت سابق الجمعة، وسّعت فصائل المعارضة، مساحة سيطرتها على أحياء في حلب بعد دخولها المدينة. وبسطت الفصائل سيطرتها على أحياء الحمدانية والشهباء والأعظمية والفرقان والراموسة والأشرفية والأنصاري، وفق مراسل الأناضول.

وانطلقت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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