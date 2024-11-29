وتُقدّر مساحة المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية بما لا يقل عن 850 كلم مربع في محافظتي حلب وإدلب.

ومن بين المواقع التي سيطرت عليها الفصائل، مدينة سراقب الاستراتيجية، التي تعد نقطة تقاطع على طريقي حلب-اللاذقية، وحلب-دمشق.

على صعيد آخر، قتل 8 عناصر من الجيش الوطني السوري جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية على منطقة مارع، شمال مدينة حلب، مساء الجمعة.

وفي وقت سابق الجمعة، وسّعت فصائل المعارضة، مساحة سيطرتها على أحياء في حلب بعد دخولها المدينة. وبسطت الفصائل سيطرتها على أحياء الحمدانية والشهباء والأعظمية والفرقان والراموسة والأشرفية والأنصاري، وفق مراسل الأناضول.

وانطلقت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.