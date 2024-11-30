وتعارض الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، أي فاعليات أو زيارات خارجية يجريها زعماء الجزيرة، بخاصة تلك التي تشمل الولايات المتحدة.

في المقابل، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عدم تغيّر موقف بلاده الذي يعتبر مرور أي مسؤولين تايوانيين رفيعي المستوى بالأراضي الأمريكية أمراً روتينياً و"يتفق مع الممارسة القديمة، والطبيعة غير الرسمية لعلاقاتنا مع تايوان، وسياسة الصين الواحدة التي تنتهجها واشنطن، والتي ستظل دون تغيير".

وأضاف المتحدث: "لا نرى أي مبرر لاستخدام العبور الخاص والروتيني غير الرسمي (للأراضي الأمريكية) ذريعة للاستفزاز".

ومن المرجح أن تبدأ الصين تدريبات عسكرية في الأيام المقبلة بالقرب من تايوان. ويقدر مسؤولو الأمن في الجزيرة ومسؤولون إقليميون أن بكين ستستخدم زيارة رئيس تايوان إلى المحيط الهادي وتوقفاته المقررة في الولايات المتحدة ذريعة لتنفيذ هذه التدريبات.