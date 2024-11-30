وأفاد القيادي الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أمس الجمعة لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن وفد حماس "سيتوجه إلى القاهرة غداً لعقد لقاءات عدة مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة".

وقال البيت الأبيض الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بوساطة تركيا وقطر ومصر.

وجرى التوصل إلى هدنة وحيدة في الحرب على غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، واستمرت تلك الهدنة أسبوعاً أتاحت فيه إطلاق محتجزين في القطاع مقابل أسرى فلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت قادت الولايات المتحدة مع قطر ومصر وساطة للتفاوض بين إسرائيل وحماس، لكن لم تثمر تلك المفاوضات عن شيء.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجالة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.