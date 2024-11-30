سياسة
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الاحتلال يحظر العودة لجنوب لبنان.. وجنرال أمريكي في بيروت لمراقبة وقف الحرب
حظر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على سكان لبنان العودة إلى نحو 62 قرية في الجنوب، مهدداً السكان بـ"الخطر" في حال انتقالهم. فيما وصل جنرال من الجيش الأمريكي للعمل على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار.
الاحتلال يحظر العودة لجنوب لبنان.. وجنرال أمريكي في بيروت لمراقبة وقف الحرب
الاحتلال الإسرائيلي يحظر عودة سكان جنوب لبنان.. ومسؤول عسكري أمريكي يصل إلى بيروت / صورة: AA
30 نوفمبر 2024

وهدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان لبنان في منشور عبر منصة إكس، قائلاً إن كل من يخالف هذا الإنذار "يعرض نفسه للخطر".

ويأتي هذا الحظر في وقت يرتكب فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوماً، إذ قام الاحتلال بـ35 خرقاً للهدنة منذ بدء سريانها فجر الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي أن الجنرال جاسبر جيفيرز، من قيادة العمليات الخاصة، وصل إلى بيروت اليوم السبت للعمل رئيساً مشاركاً لآلية تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضحت القيادة الأمريكية الوسطى أن عاموس هوكشتاين سيكون الرئيس المدني المشارك في رئاسة الآلية حتى تعيين مسؤول مدني دائم.

وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أنهى قصفاً متبادلاً بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله، وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 قتيلاً و16 ألفاً و520 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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