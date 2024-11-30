سياسة
2 دقيقة قراءة
للمرة الأولى.. زيلينسكي مستعد للتنازل لإنهاء الحرب مقابل ضمانات من الناتو
ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، عن استعداده لقبول الهدنة مع روسيا، قبل استعادة المناطق التي سيطرت عليها، مقابل الحصول على ضمانات حماية من حلف شمال الأطلسي (ناتو) للأراضي التي تسيطر عليها كييف.
للمرة الأولى.. زيلينسكي مستعد للتنازل لإنهاء الحرب مقابل ضمانات من الناتو
زيلنسكي يعرب عن استعداده للتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا مقابل إنهاء الحرب. / صورة: AFP
30 نوفمبر 2024

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة سكاي نيوز البريطانية: "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، فيجب أن نضع تحت مظلة حلف شمال الأطلسي أراضي أوكرانيا التي نسيطر عليها". وأضاف: "هذا ما نحتاج إلى فعله سريعاً، وبعد ذلك يمكن لأوكرانيا استعادة الجزء الآخر من أراضيها دبلوماسياً". لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "أي عرض يتعلق بعضوية الناتو يجب أن يكون لأوكرانيا بكاملها".

وفي السياق ذاته أضاف الرئيس الأوكراني: "إذا تحدثنا عن وقف لإطلاق النار فإننا نحتاج إلى ضمانات بأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يعود".

وكانت كييف قد استبعدت مراراً التنازل عن أراض مقابل السلام، لكن الحديث عن وقف محتمل لإطلاق النار تصاعد منذ فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية، إذ إن الأخير انتقد المساعدات الأمريكية لكييف قائلاً إنه قادر على وقف الصراع في غضون ساعات.

وتسيطر روسيا على نحو 18% من أراضي أوكرانيا المعترف بها دولياً، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وضمت روسيا مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.

كما حققت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة مكاسب كبيرة على الأرض، على الرغم من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن دعمها لكييف، ودفعها مزيداً من الأسلحة ومنحها أوكرانيا الإذن بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us