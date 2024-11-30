وقال زيلينسكي في تصريح لقناة سكاي نيوز البريطانية: "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، فيجب أن نضع تحت مظلة حلف شمال الأطلسي أراضي أوكرانيا التي نسيطر عليها". وأضاف: "هذا ما نحتاج إلى فعله سريعاً، وبعد ذلك يمكن لأوكرانيا استعادة الجزء الآخر من أراضيها دبلوماسياً". لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "أي عرض يتعلق بعضوية الناتو يجب أن يكون لأوكرانيا بكاملها".

وفي السياق ذاته أضاف الرئيس الأوكراني: "إذا تحدثنا عن وقف لإطلاق النار فإننا نحتاج إلى ضمانات بأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يعود".

وكانت كييف قد استبعدت مراراً التنازل عن أراض مقابل السلام، لكن الحديث عن وقف محتمل لإطلاق النار تصاعد منذ فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية، إذ إن الأخير انتقد المساعدات الأمريكية لكييف قائلاً إنه قادر على وقف الصراع في غضون ساعات.

وتسيطر روسيا على نحو 18% من أراضي أوكرانيا المعترف بها دولياً، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وضمت روسيا مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.

كما حققت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة مكاسب كبيرة على الأرض، على الرغم من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن دعمها لكييف، ودفعها مزيداً من الأسلحة ومنحها أوكرانيا الإذن بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.