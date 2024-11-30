جاء ذلك في كلمة لفيدان خلال اليوم الثاني لمنتدى TRT WORLD المنعقد في إسطنبول بنسخته الثامنة.

وقال فيدان إنّ تحوّل العالم إلى أحادي القطب أدى إلى اندلاع عديد من الأزمات وتفاقمها، مشيراً إلى أن جغرافيا الشرق الأوسط تتأثر بذلك.

وأضاف: "نحن -تركيا- موجودون في مركز العالم، لذلك اتبعنا السياسة الدبلوماسية لإيجاد حلول جذرية لجميع الأزمات والحروب الموجودة في العالم، كما بذلنا قصارى جهدنا لجلوس جميع الأطراف المتصارعة على طاولة المفاوضات".

وتابع: "النظام العالمي عاجز عن إيجاد حلول للأزمات الحالية ويتهرّب من جميع المسؤوليات الملقاة على عاتقه"، موضحاً أن "المجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني آخر صورة لضعف النظام العالمي".

وقال الوزير التركي إن "إسرائيل ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتجبرهم على النزوح".

وأضاف: "50 ألف فلسطيني استشهدوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين".

وانتقد فيدان الدول الغربية التي لا تحرك ساكناً لوقف هذه المجازر، حتى إن "إسرائيل تستمد قوتها من صمت العالم".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ينتهزون الصمت الدولي من أجل زيادة حلقة النار وتوسيع الحرب التي بدؤوها في فلسطين.

كما انتقد ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية التي تقدم شتى أنواع الأسلحة لإسرائيل، فيما لا تحرك ساكناً من أجل وقف حربها على غزة.

وطالب العالم بممارسة كل الضغوط اللازمة على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب الشعواء على الشعب الفلسطيني.

وأكد جهود تركيا منذ زمن طويل من أجل إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية مبني على حل الدولتين. وأشار إلى أن "مساعينا موجودة في ذلك مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية".

وأضاف: "نسعى مع جميع دول العالم لتحقيق العدالة ومعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "من أجل إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يجب علينا إيجاد حل جذري للحرب الإسرائيلية على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومعاقبة جميع الإسرائيليين الذين شاركوا في هذه الحرب، وتأسيس الدولة الفلسطينية".