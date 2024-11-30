سياسة
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وسط انتكاساتها في إفريقيا.. فرنسا تخطط لخفض وجودها العسكري بالقارة
كشفت مصادر مطلعة عن خطة فرنسية لتقليص وجودها العسكري في غرب ووسط إفريقيا، في خطوة من شأنها أن تقلص النفوذ الفرنسي في المنطقة بالتزامن مع تزايد نفوذ روسيا في القارة.
وسط انتكاساتها في إفريقيا.. فرنسا تخطط لخفض وجودها العسكري بالقارة
متظاهرون يرفعون لافتات مناهضة للوجود الفرنسي في واغادوغو. / صورة:  AFP Archive
30 نوفمبر 2024

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين لم تسمِّهما أن التقرير الذي سلّمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع يتضمن مقترحات بشأن خفض عدد القوات الفرنسية المنتشرة في دول مثل تشاد والغابون وساحل العاج، التي تنتشر بها قوات فرنسية منذ عقود.

وحسب المصادر، تهدف الخطة إلى تقليص العدد الإجمالي للقوات الفرنسية من 2200 إلى 600 جندي، على أن تحتفظ تشاد بأكبر عدد من الجنود، بواقع 300 جندي بدلاً من 1000.

لكن حكومة تشاد أنهت الخميس الماضي، في تحرك غير متوقع، اتفاق التعاون الدفاعي مع فرنسا، ما قد يجبر جميع القوات الفرنسية على مغادرة بلد يُعَدّ حليفاً رئيسياً للغرب في الحرب ضد ما وصفته فرنسا بـ"التنظيمات المتشددة في المنطقة".

وفي خطوة مماثلة، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أنه من غير الملائم أن تواصل القوات الفرنسية بقاءها في بلاده، إذ يوجد 350 جندياً فرنسياً.

وتتضمن الخطة الفرنسية مراجعة لوجود قواتها في إفريقيا، والتركيز على الدعم التدريبي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بناء على احتياجات الدول المعنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت اضطر فيه الجيش الفرنسي للانسحاب من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية، في حين يشهد المزاج العام في القارة تزايداً في مشاعر مناهِضة للوجود الفرنسي وتاريخه الاستعماري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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