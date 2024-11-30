وأشارت الوكالة إلى أن فصائل المعارضة السورية سيطرت السبت على معظم مناطق مدينة حلب.

وسيطرت فصائل المعارضة، أمس الجمعة، على أجزاء واسعة من مدينة حلب شمالي البلاد، وذلك بعد أن دخلت قواتها المدينة عصر نفس اليوم. وحررت عشرات المعتقلين من سجون قوات النظام السوري، بينهم سجناء سياسيون، إثر سيطرتها على عدد من السجون، وذلك بعد سيطرتها على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، ومبنى المحافظة ومراكز الشرطة، إضافة إلى قلعة حلب.

واتخذت فصائل المعارضة إجراءات أمنية من خلال تفتيش الأحياء التي سيطرت عليها، معلنة فرض حظر تجوال في المدينة ليلاً.

في غضون ذلك قصفت طائرات مجهولة الهوية، فجر اليوم السبت، عدداً من النقاط بريف محافظة حمص الغربي وسط سوريا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول بأن الريف الغربي لحمص تعرض لـ3 هجمات جوية، وأكدت مقتل وإصابة عديد من الأشخاص جراء القصف.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اندلعت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، ثم تقدمت قوات المعارضة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.