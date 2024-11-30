سياسة
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بزعم تهريب أسلحة لحزب الله.. إسرائيل تقصف مواقع حدودية بين سوريا ولبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف بنى تحتية قرب الحدود اللبنانية-السورية، زاعماً رصد نقل أسلحة إلى حزب الله.
بزعم تهريب أسلحة لحزب الله.. إسرائيل تقصف مواقع حدودية بين سوريا ولبنان
غارات إسرائيلية على الحدود بين سوريا ولبنان. / صورة: AA
30 نوفمبر 2024

وقال الجيش في بيان نشره على منصة إكس: "هاجمت طائرات مقاتلة من سلاح الجو في وقت سابق اليوم بنى تحتية عسكرية بالقرب من معابر حدودية بين سوريا ولبنان، يستخدمها حزب الله بشكل فعال لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان".

وادّعى أنه نفذ الهجوم "بعدما رصد نقل أسلحة إلى حزب الله من سوريا إلى لبنان"، مشيراً إلى أن ذلك "يشكل تهديداً لإسرائيل وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع: "يستخدم حزب الله، بدعم من النظام السوري، البنية التحتية المدنية لتنفيذ أعمال إرهابية ونقل الأسلحة المعدة للاستخدام ضد مواطني إسرائيل". وأكد أنه "سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد لإسرائيل ينتهك شروط اتفاق وقف إطلاق النار".

وبرعاية أمريكية-فرنسية بدأ في الرابعة من فجر الأربعاء بتوقيت بيروت سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بعد 14 شهراً من المعارك العنيفة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء سريان الاتفاق، 35 خرقاً في لبنان حتى مساء أمس الجمعة، وفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة اللبنانية وبيانات لجيش الاحتلال.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و823 قتيلاً و15 ألفاً و859 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

في المقابل، قُتل 124 إسرائيلياً بينهم 79 جندياً، وتعرض أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف سيارة لتدمير كامل في شمال إسرائيل بفعل نيران حزب الله منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق القناة 12 وصحيفة يديعوت أحرونوت العبريتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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