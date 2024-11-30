جاء ذلك في كلمة لفيدان خلال اليوم الثاني لمنتدى TRT WORLD المنعقد في إسطنبول بنسخته الثامنة، إذ وجّه الشكر إلى كل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى "الذي يفسح لنا مكاناً لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية بشفافية وصراحة، ويوفر الفرصة للتعبير عن السرديات المختلفة بشجاعة".

وقال: "في زمن تتزايد فيه حالة من عدم اليقين وتضعف فيه الثقة، نواصل في تركيا لعب دورنا في حل المشكلات من خلال موقفنا الثابت والقائم على المبادئ والداعي إلى السلام".

وتابع وزير الخارجية التركي: "نحن عازمون على الوفاء بمسؤولياتنا المشتركة من أجل نظام عالمي يوطد السلام والاستقرار والازدهار، ومن أجل تعزيز التعاون الدولي، وسنواصل تشكيل سياستنا الخارجية من خلال هذه الرؤية".