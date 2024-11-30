سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: التسلح في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ يدفع العالم إلى الهاوية
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، من أن التسلح في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ قد يدفع العالم إلى "حافة الهاوية"، مشدداً على أن بلاده تواصل "لعب دورها في حل المشكلات من خلال موقفها الثابت والقائم على المبادئ والداعي إلى السلام".
فيدان: التسلح في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ يدفع العالم إلى الهاوية
وزير الخارجية التركي خلال كلمته باليوم الثاني لمنتدى TRT WORLD المنعقد في إسطنبول بنسخته الثامنة / صورة: AA
30 نوفمبر 2024

جاء ذلك في كلمة لفيدان خلال اليوم الثاني لمنتدى TRT WORLD المنعقد في إسطنبول بنسخته الثامنة، إذ وجّه الشكر إلى كل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى "الذي يفسح لنا مكاناً لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية بشفافية وصراحة، ويوفر الفرصة للتعبير عن السرديات المختلفة بشجاعة".

وقال: "في زمن تتزايد فيه حالة من عدم اليقين وتضعف فيه الثقة، نواصل في تركيا لعب دورنا في حل المشكلات من خلال موقفنا الثابت والقائم على المبادئ والداعي إلى السلام".

وتابع وزير الخارجية التركي: "نحن عازمون على الوفاء بمسؤولياتنا المشتركة من أجل نظام عالمي يوطد السلام والاستقرار والازدهار، ومن أجل تعزيز التعاون الدولي، وسنواصل تشكيل سياستنا الخارجية من خلال هذه الرؤية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us