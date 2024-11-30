سياسة
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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً خلال اقتحامه مناطق عدة بالضفة
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت، 16 فلسطينياً خلال اقتحامه مناطق عدة بالضفة الغربية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 11 ألفاً و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس.
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً خلال اقتحامه مناطق عدة بالضفة
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً خلال اقتحامه عدة مناطق بالضفة / صورة: وكالة الأنباء الفلسطينية
30 نوفمبر 2024

وأشار نادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 16 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل (جنوب) وقلقيلية ونابلس وطولكرم (شمال) والقدس، وفق البيان، الذي أوضح أن عمليات الاعتقال رافقتها "اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

ووفق النادي، فإن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفاً و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس (...) دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بآلاف".

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 797 قتيلاً، ونحو 6 آلاف و600 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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