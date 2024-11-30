سياسة
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تحذير أممي من معاناة "أطفال السودان" من الجوع وسوء التغذية والأمراض
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم السبت، من أن "أطفال السودان يعانون في خضم الحرب الدائرة من الجوع وسوء التغذية وتفشّي الأمراض".
تحذير أممي من معاناة "أطفال السودان" من الجوع وسوء التغذية والأمراض
منظمة اليونيسف تحذر من معاناة الأطفال في السودان من الجوع وسوء التغذية والأمراض / صورة: Reuters
30 نوفمبر 2024

وكتبت اليونيسف في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "في خضم الحرب الدائرة في السودان، يعاني الأطفال من الجوع وسوء التغذية وتفشّي الأمراض".

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنها "تعمل مع شركائها على توفير الإمدادات المنقذة للحياة بالسودان، بما في ذلك الأغذية العلاجية الحيوية والمياه واللقاحات". وشددت على أن "وقف إطلاق النار بالسودان أمر بالغ الأهمية لسلامتهم".

اليونيسف سلطت الضوء على أن "أطفال السودان يعانون في خضم الحرب الدائرة من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض".

وفي الأيام الأخيرة، تزايدت اتهامات محلية ودولية لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب جرائم قتل جماعية" بحق المدنيين في ولاية الجزيرة، دون تعقيب من هذه القوات شبه العسكرية.

وتجددت الاشتباكات بين "الدعم السريع" والجيش بولاية الجزيرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بقوات الدعم أبو عاقلة كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه إلى الجيش.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت "الدعم السريع" بقيادة كيكل على مدن عدة في الجزيرة بينها ود مدني مركز الولاية. وتسيطر الدعم السريع حالياً على أجزاء واسعة من الولاية، عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغرباً حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش والدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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