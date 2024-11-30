وقال الأسير عيدان ألكساندر في المقطع: "إلى الرئيس ترمب، أنا مواطن أمريكي إسرائيلي محتجز حالياً في غزة، بصفتي أمريكياً، كنت دائماً أؤمن بقوة الولايات المتحدة، والآن أرسل رسالتي إليكم".

وأضاف: "يرجى استخدام نفوذكم رئيساً للولايات المتحدة، وبكل الطرق للتفاوض من أجل حريتنا، كل يوم نقضيه هنا يبدو كأنه للأبد، والألم داخلنا ينمو يومياً، يرجى عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه (الرئيس الأمريكي الحالي) جو بايدن".

وتابع: "الأسلحة التي أرسلها (بايدن) تقتلنا نحن الآن، والحصار غير القانوني الذي فرضه علينا يقتلنا، لا أريد أن أنتهي ميتاً".

وفي رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ألكساندر: "سمعتك تتحدث إلى شعب إسرائيل في الأخبار وأنا محبط جداً، سمعت أنك ستعطي 5 ملايين دولار لمن يعيدنا أحياء".

وأضاف: "رئيس الوزراء من المفترض أن يحمي مواطنيه وجنوده، وأنت أهملتنا".