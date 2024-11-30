وقال ألطون خلال جلسة بعنوان "كشف التحيز الإعلامي.. فك رموز القوى الكامنة وراء الاستقطاب" في منتدى TRT World إنه "بينما تحدث إبادة جماعية أمام أعين العالم أجمع، تروج وسائل إعلام غربية الدعاية حول مدى أهمية إسرائيل كحليف للعالم الغربي".

وأشار ألطون إلى أن الإعلام هو "القوة الرابعة وآلية فوق سياسية تدافع عن مصالح المجتمع، ووسائل الإعلام ذات قيمة وضرورية لأنها تضمن حق الأفراد في تلقي المعرفة والمعلومات المحايدة والأخبار.

وشدد ألطون على أن وسائل الإعلام التقليدية غذت الاستقطاب السياسي والأيديولوجي في مختلف البلدان والمجتمعات، موضحاً أن نظام الاتصالات والإعلام اليوم ليس مثل ذلك الذي كان موجوداً في العقود الماضية.

وذكر ألطون أنه مع الانتقال من الفترة التي تهيمن عليها أدوات الإعلام التقليدي إلى الفترة التي تهيمن عليها أدوات الإعلام الرقمي، بدأ الإعلام ككل يشكل مصدراً ليس فقط للاستقطاب السياسي والأيديولوجي، ولكن أيضاً للاستقطاب الاجتماعي.