وصل شهاب إلى تركيا واستقر بها، وبدأ فيها رحلة دراسية ونشاطاً إنسانياً ليكون صوتاً لأطفال غزة المكلومين. روى قصته بعد استقراره في إسطنبول، وما عايشه من قصف والمراحل التالية في حياته، وصولاً لاستكمال حياته وتعليمه في تركيا، كاشفاً عن رغبته بأن يكون مهندساً يعيد بناء غزة.

يستعيد شهاب ذكريات المأساة المفجعة قائلاً: "في يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) 2023، كنا نجلس كعادتنا، وفجأة تحول المكان من مضيء إلى مظلم، مع انتشار رائحة البارود والركام. كان كل شيء متغيراً. لم أكن أدري ما العمل. سمعت أصوات الإسعاف وأدركت أن منزلنا قد قصف".

فقد والده وأخته الصغيرة على الفور في القصف، فيما احتضن أمه المصابة التي تعرَّفته بعد أن استفاقت من غيبوبتها لمدة أسبوع. لكنه فقدها لاحقاً متأثرة بجراحها نتيجة إصابات بليغة في الرئة والكلى.

لحظات الفاجعة

"أخبروني باستشهاد والدي وأختي. أما والدتي، فقد فارقت الحياة بعد 9 أيام من الحادثة نتيجة إصابتها الخطيرة. كانت أختي الصغيرة معي في الطابق الثاني، ولكنها نزلت إلى الطابق السفلي قبل دقائق من القصف لتكون مع والدي واستشهدت معه"، يضيف شهاب.

وعمّا عايشه لحظة القصف، قال: "وقفت والركام يغطي الأرض من حولي. كنت أمشي بين الحجارة والزجاج المتناثر في كل مكان. نظرت حولي، ولم أجد الجدار الذي كنت أعلم أنه كان موجوداً. بدأت ألاحظ أضواء خافتة، كانت في الواقع أضواء جوالات تقترب وتقف عند منزلنا، ثم سمعت صوت سيارات الإسعاف وهي تصل".

وأضاف: "في تلك اللحظة، أدركت تماماً أن بيتنا قد قُصف. نزل عمي من الطابق الثالث، بينما كنت أنا في الطابق الثاني. كان ينادي ويبحث عن أي ناجين، فأجبته. أخذني ونزلنا معاً إلى الأسفل، ثم سلمني لأحد الجيران. جرى نقلي إلى المستشفى بواسطة سيارة عادية. كنا خمسة أشخاص تقريباً في السيارة التي أقلّتنا إلى المستشفى".

وأضاف: "عند وصولنا إلى المستشفى كان الشهداء والجثث ممددين عند باب الطوارئ على الأرض، بينما كان المصابون على فراش بسيط على الأرض. مكثت في المستشفى يوماً واحداً، وهناك تلقيت خبر استشهاد أبي وأختي. الحمد لله على كل حال".

وأردف: "أما أمي، فلشدة إصابتها لم يتمكنوا من تعرف جثتها في البداية. مكثت في العناية المركزة لمدة أسبوع كامل بعد الحادثة. عندما استيقظت، ذهبت إليها، وتحدثت معي وعرفتني. لكن في 29 ديسمبر/أيلول، بعد 9 أيام من قصف منزلنا، استشهدت أمي في الساعة الثالثة عصراً متأثرة بإصابتها".

الخروج من غزة إلى تركيا

بعد فقدان أسرته، عاش شهاب في غزة لفترة قصيرة، ثم غادر إلى مصر حيث أمضى 6 أشهر حاول خلالها الحصول على تأشيرة للقدوم إلى تركيا. أخيراً، تمكّن من الوصول واستقر في إسطنبول حيث يدرس الآن في مدارس القدس التي تتبع المنهج الفلسطيني.

يقول: "الحمد لله بعد محاولات كثيرة أتيت إلى تركيا وحصلت على إقامة، وهذا أول نشاط لي لأكون صوت أطفال غزة الأيتام وأكون صوت المظلومين".

وتابع: "أدرس الآن في مدارس القدس، مدارس تدرس بالمنهج الفلسطيني وأريد أن أكمل تعليمي وأكون صوت أطفال غزة اليتامى وأكون صوت المظلومين في غزة وهذا هو أول نشاط لي".

وشدد "رسالتي لأطفال العالم أنهم هم في نعمة مقابل ما يعيشه أطفال غزة. يوجد أطفال في غزة يعيشون أوقاتاً صعبة ويتحملون مسؤولية لم يتحملها رجال".

وتعهد الطفل في ختام حديثه بالعودة لغزة مستقبلا وإعادة بنائها بالقول "إذا أعلن وقف إطلاق النار غزة سترجع كما كانت بشبابها ورجالها إن شاء الله، وأنا سوف أرجع إلى غزة إن شاء الله، أحب أنا أصير بالمستقبل مهندساً، وأعيد بناء غزة".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.