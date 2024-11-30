سياسة
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على خلفية التطورات في سوريا.. العراق يعلن إغلاق حدوده بشكل كامل
أعلن الفريق أول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، مساء السبت، إغلاق حدود بلاده بشكل كامل، تزامنا مع الأحداث التي تشهدها الجارة سوريا.
على خلفية التطورات في سوريا.. العراق يعلن إغلاق حدوده بشكل كامل
تعرضت حلب شمال غربي سوريا لغارات من قبل مقاتلات مجهولة الهوية عقب إعلان فصائل المعارضة السيطرة على معظم المدينة / صورة: AA
30 نوفمبر 2024

وقال المحمداوي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل"، وأشار إلى أن القوات العراقية ملتزمة بأوامر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما يتعلق بحماية البلاد.

ويأتي الإعلان العراقي على خلفية تطورات متسارعة تشهدها الساحة السورية المجاورة إثر تقدم ميداني كبير لقوات المعارضة، لا سيما في محافظة حلب.

واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب الغربي، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب، ودخلت القوات حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

كما بسطت فصائل المعارضة سيطرتها على محافظة إدلب كامل، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.

وفي وقت سابق السبت، تعرضت مدينة حلب شمال غربي سوريا، لغارات من قبل مقاتلات مجهولة الهوية، وذلك عقب إعلان فصائل المعارضة السورية السيطرة على معظم المدينة.

وأفاد مراسل الأناضول، أن مقاتلات مجهولة أغارت على أحد الميادين بمدينة حلب، وأضاف أن الغارة أسفرت عن عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف المدنيين، بحسب حصيلة أولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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