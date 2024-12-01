وأورد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، على حساب تليغرام أنه "تجري عملية إنقاذ في إقليم دنيبرو بعد إطلاق صاروخ"، مضيفا: "علمنا حتى الساعة بمقتل أربعة اشخاص في هذه الضربة الروسية".

وأوضح زيلينسكي أن الضربة "أصابت مبنى سكنيا ومتجرا بأضرار".

من جهته، أشار الحاكم الإقليمي لدنيبرو، سريغي ليساك، إلى إصابة 21 شخصاً، جروح ثمانية منهم "خطيرة"، وأضاف عبر حساب تليغرام أن الجرحى "يعانون إصابات عميقة وتلفاً في الأعضاء الداخلية وكسورا".

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، استُهدفت مدينة دنيبرو، التي يبلغ سكانها نحو 970 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب، بصاروخ روسي بالستي فرط صوتي يسمى "أوريشنيك"، أصاب تحديدا مصنعا عسكريا كبيرا فيها.

في السياق، نقلت وسائل إعلام أوكرانية، السبت، عن رئيس الوزراء، دينيس شميهال، قوله إن 15 مطارا مدنياً في أوكرانيا تضرر منذ الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022.

وتستكشف كييف إمكانية فتح مجالها الجوي جزئيا بعد أن أغلقته تماما منذ بداية الحرب، وتقول هيئة الطيران الحكومية إن أوكرانيا لديها ​​20 مطارا مدنيا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" المحلية عن شميهال قوله في مؤتمر عن النقل: "أجرينا تقييما للمخاطر وحددنا احتياجات قوات الدفاع الجوي لفتح المجال الجوي جزئيا".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن روسيا هاجمت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا ما يقرب من 60 مرة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى إلحاق أضرار كلية أو جزئية بما يقرب من 300 منشأة و22 سفينة مدنية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.