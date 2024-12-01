ونشرت "بايكار" التركية، السبت، مشاهد لمسيّرتها "Bayraktar KALKAN DİHA PT-6" على حسابها في منصة إكس، وذكرت أنّ المسيّرة، التي تتميز بالإقلاع والهبوط عمودياً، نفذت تجربتها رقم 14 بشكل ناجح.

بدوره، أعلن سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية، في حسابه على منصة إكس، أن المسيرة KALKAN DİHA PT6 أكملت بنجاح اختبار "تحديد النظام".

وتندرج المسيّرة بيرقدار KALKAN DİHA PT6 ضمن الإنتاج المحلي في مجال الصناعات الدفاعية التي طورتها تركيا لتكون واحدة من أبرز عائلة الطائرات دون طيار المحلية والوطنية التركية، وتعتبر واحدة من الأفضل في مجالها بالعالم.

وتتمتع المسيّرة المذكورة بميزة الإقلاع والهبوط العمودي الآلي بفضل تقنية دمج المستشعرات المطبقة بها، وهي طائرة استطلاع وقادرة على أداء مهام استخبارية.

ونفذت المسيرة "Bayraktar KALKAN DİHA PT-6" أول رحلة لها ضمن اختبار تحديد النظام في شهر أغسطس/أب الماضي، حيث دامت رحلتها 30 دقيقة على ارتفاع بلغ 3000 قدم.