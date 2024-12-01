سياسة
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بمشاركة فنانين.. مظاهرات في 50 مدينة بإسبانيا لوقف الحرب على غزة
شهدت قرابة 50 مدينة إسبانية مظاهرات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية على يد إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بمشاركة فنانين.. مظاهرات في 50 مدينة بإسبانيا لوقف الحرب على غزة
مظاهرة مؤيدة لفلسطين في برشلونة تحت شعار "حيث تفشل الدول، ينهض الشعب" 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في برشلونة، إسبانيا / صورة: AA
1 ديسمبر 2024

المظاهرات التي نُظّمت أمس السبت، تحت شعار "هدنة من أجل السلام، لا للإرهاب ولا للإبادة الجماعية"، شارك فيها فنانون إسبان بارزون مثل المغني ميغيل ريوس، وآني بي. سويت، ونينا ديكانتو، وآينوا بويتراجو.

كما شهدت مشاركة المخرجين السينمائيين فيرناندو كولومو ورودريغو سوروجوين، والممثلات مرسيدس سامبياترو، وكلوديا جرافي، وفيكي بينيا، وأولغا أندرينو، وخوان إيتشانوف.

العاصمة مدريد احتضنت واحدة من هذه الفعاليات، حيث احتشد متظاهرون في ساحة "سول"، وأدى بعض المغنين الإسبان أغاني تدعو للسلام.

كما نشر الفنانون مقطعاً مصوراً يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة، وظهروا فيه يمزقون ورقة تحمل عبارة "إبادة جماعية في غزة".

على صعيد متصل، أطلق نحو 15 ألف فنان من 35 دولة، بمبادرة إسبانية، بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى "تحرك عالمي مناهض للحرب"، مؤكدين دعمهم حق فلسطين في إقامة دولة مستقلة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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