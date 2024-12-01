وكان الجيش قال في وقت سابق إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 4 أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ، وأن الصاروخ سقط بالقرب من القدس في منطقة "اللطرون".

وفي وقت سابق، أكد زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، الخميس، أن قوات جماعته مستمرة في استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات و"السعي لما هو أعظم إسناداً لقطاع غزة" الذي يواجه حرب إبادة جماعية.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي أدت حتى الآن إلى استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.