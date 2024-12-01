سياسة
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الاحتلال يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن تسبب في إصابات خلال تدافع نحو الملاجئ
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى إسرائيل، فيما أُصيب 4 أشخاص في أثناء تدافعهم تجاه الملاجئ قبيل اعتراض الصاروخ.
الاحتلال يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن تسبب في إصابات خلال تدافع نحو الملاجئ
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش أبلغ باعتراض صاروخ أطلق من اليمن" / صورة: AA
1 ديسمبر 2024

وكان الجيش قال في وقت سابق إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 4 أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ، وأن الصاروخ سقط بالقرب من القدس في منطقة "اللطرون".

وفي وقت سابق، أكد زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، الخميس، أن قوات جماعته مستمرة في استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات و"السعي لما هو أعظم إسناداً لقطاع غزة" الذي يواجه حرب إبادة جماعية.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي أدت حتى الآن إلى استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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