كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت يوم الجمعة إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قطع غيار ووسائل دعم لمقاتلات F-16 وأجهزة رادار لتايوان بقيمة تقدر بنحو 385 مليون دولار.

وجرى الإعلان عن الصفقة قبل ساعات من مغادرة رئيس تايوان في زيارة لثلاث دول من حلفاء تايبيه الدبلوماسيين في منطقة المحيط الهادي، حيث سيتوقف في هاواي وإقليم جوام التابع للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصفقة ترسل "إشارة خاطئة" إلى قوى الاستقلال في تايوان وتقوّض العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت الوزارة في بيان منفصل، أنها تعارض بشدة إقامة أي علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان و"تندد بشدة" بسماح الولايات المتحدة للرئيس التايواني بالتوقف على أراضيها.

وتنظر الصين إلى تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، باعتبارها إقليماً تابعاً لها، لكن تايوان ترفض مزاعم الصين بالسيادة.

والولايات المتحدة تلتزم قانوناً تزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبيه، مما يثير غضب بكين.